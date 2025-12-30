Por errores que deben subsanarse en plazo perentorio, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisibles a 18 planchas presidenciales de agrupaciones políticas, de las 36 presentadas, para participar en las Elecciones Generales 2026.

No aprobaron el proceso de calificación y se les dio dos días calendario para subsanar observaciones, caso contrario se les excluirá del proceso que llevará a la votación del 12 de abril próximo.

Fallas

Avanza País no consignó formalmente las renuncias de integrantes de la fórmula anterior, encabezada por Phillip Butters, y el actual candidato presidencial, José Williams, omitió indicar el cargo al que postula.

En Perú Libre hay discrepancias entre las fechas de la declaración jurada de consentimiento (se pone 2022 en vez de 2025) y la confirmación de la hoja de vida de su candidato presidencial, Vladimir Cerrón.

País para Todos no consignó su nombre completo, Partido País para Todos; y ninguno de la plancha de Sí Creo presentó su declaración jurada de hoja de vida ni el consentimiento de participación.

Más errores

En el Apra, su candidato presidencial Enrique Valderrama no consignó la huella dactilar del índice derecho ni su firma en la declaración jurada de consentimiento de participación. Lo último también faltó a Lucio Vásquez (segundo vicepresidente).

Cooperación Popular, Libertad Popular, Partido Demócrata Verde, Unidad Nacional, Salvemos al Perú, Venceremos, Perú Acción, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Integridad Democrática, PRIN, Fuerza y Libertad, Obras y Partido Democrático Federal tuvieron errores tipográficos, omisiones de firmas, fechas incorrectas o falta de documentos como planes de gobierno y comprobantes de pago de la tasa electoral.