El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez lanzó un contundente mensaje contra el Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, nombrado por el Mandatario Pedro Castillo el pasado 29 de julio. También cuestionó los recientes nombramientos del Gabinete ministerial.

Gutiérrez comentó que la prevención de la corrupción pasa por “alejar a determinadas personas que están sentenciadas por corrupción”.

“Es fundamental que quienes acceden a la función pública no estén señalado corrupción, que los funcionarios públicos estén lo mas alejados a la corrupción, porque la cercanía afecta la marcha de la administración publica y la objetividad que debe tenerse cuando se está procesando a determinados funcionarios públicos”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

De otro lado, dejó entrever que Guido Bellido debería dar un paso al costado por los comentarios de índole misógino y homofóbico.

“Es necesario que los funcionarios públicos tengan una convicción respecto a los derechos fundamentales. El deber de garantizar los derechos fundamentales es otro parámetro que el Presidente de la República debe tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios. Porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, aquel que es homofóbico, aquel que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas, no las puede liderar“, comentó.

