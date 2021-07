El presidente Pedro Castillo tomó juramento al congresista de Perú Libre, Guido Bellido, como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en una ceremonia simbólica en la Pampa de la Quinua, Ayacucho.

Tras la juramentación, miles de usuarios cuestionaron el nombramiento y rápidamente se viralizaron los mensajes homofóbicos y misóginos, además de insultos contra otros políticos, que el premier realizó en Facebook.

En una publicación del año 2019, Guido Bellido celebró las frases homofóbicas del dictador Fidel Castro: ““La revolución no necesita peluqueros” y “el trabajo los hará hombres”. El “hombre nuevo” no puede ser un “maricón”. “La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones”. Palabras de nuestro comandante líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, escribió.

En otra publicación se lee que llamó “gay puerco” al excongresista Carlos Bruce.

Asimismo, afirmó que “la mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo”.

“¿Por qué quieren mariconizar a los peruanos a cualquier precio?”, escribió en otra publicación a la que Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, no dudó en dar ‘me gusta’.

Algunos de los post que ha escrito el nuevo premier #GuidoBellido en su Facebook durante estos últimos años. pic.twitter.com/7Ckkef3uYq — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) July 29, 2021

