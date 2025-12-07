Una olla de grillos es Acción Popular (AP), en medio de denuncias sobre un fraude en los comicios internos para definir a la plancha presidencial que representará al partido en las Elecciones Generales 2026.

A la denuncia del presidente de AP y precandidato presidencial, Julio Chávez, quien denunció la sustitución de 28 delegados antes de la elección interna prevista para hoy domingo, a fin de favorecer al también precandidato Alfredo Barnechea, le salió al frente el secretario general del partido de la lampa, Juan Abad.

Piden tranquilidad

En declaraciones a Canal N, Abad aseguró que Chávez “debería tener un poquito más de tranquilidad” y que el proceso interno es dirigido por el Comité Electoral Nacional del partido.

Según la denuncia de Chávez, quien el domingo pasado afirmó haber ganado la elección de delegados, la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, reemplazó a 28 delegados antes de remitir la lista a la Onpe para la votación de los representantes de hoy.

Delegados electores

Pajuelo, se indicó, fue denunciada ante la Fiscalía, porque, según Chávez, es posible que hoy “alguien que no ha sido elegido aparezca como delegado elector”.

El excongresista Ricardo Burga se sumó a la denuncia de la alteración de la lista de delegados elegidos para favorecer a Alfredo Barnechea y que hoy sea elegido como candidato presidencial del partido de la lampa el 2026. En audios se escucharía a Pajuelo ofrecer puestos laborales y dinero por apoyo político y se menciona al congresista Ilich López. Acción Popular muestra graves fisuras internas.