Bajo la dirección del Ministro Público, la Policía destruyó nueve excavadoras, chutes, motores, vehículos y otros equipos usados para la minería ilegal de oro en el sector Bambas Verdes, en Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco.

Acción policial

La intervención alcanzó un área afectada de 20 hectáreas e incluyó la detonación de 10 bombas de succión, 3000 galones de combustible y equipos.

La acción fue liderada por la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali con el fiscal provincial Eduardo Nina y la fiscal adjunta provincial Bresly Pinto.

Grave problema

Andreas Baumgart, en su artículo “La destrucción del río Yuyapichis y la amenaza a la estación científica ACP-Panguana”, advirtió que, además, desde hace meses la estación de investigación biológica ACP-Panguana, a orillas del río Yuyapichis, “se ve gravemente amenazada por la minería ilegal de oro”.

Excavadoras y volquetas se han acercado a pocos metros y violan los límites de Panguana.

“La orilla opuesta del río, con su densa vegetación y sus altos árboles, ha desaparecido y ha sido excavada”, detalló en el portal Vigilante Amazónico. En la zona intervenida vienen operando mineros ilegales de oro, alertan los lugareños.