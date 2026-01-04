Familiares, amigos y vecinos de los tres mineros asesinados durante un enfrentamiento a balazos en Pataz recibieron sus cuerpos para ser velados y sepultados.

Las víctimas mortales que han sido reconocidas como Pilar Eduardo Acosta Vera (35), Marcelino Ramos Contreras (31) y Teodulio Ramos Llaury (33), eran naturales del centro poblado San Mateo, en el distrito de Sartimbamba, en la provincia de Sánchez Carrión.

Murieron en el interior de la bocamina Papagayo, en el sector La Morena del anexo de Vijus, en el distrito de Pataz, la noche del 31 de diciembre de 2025.

Un pariente de los fallecidos denunció en HCO Noticias Huamachuco que los occisos fueron emboscados y tienen signos golpes.

Justicia

“Exigimos justicia; ellos han sido masacrados, tienen heridas en espalda y cuello. Han sido recogidos con sus lámparas y botas, nunca han manejado armas y son personas humildes. Es poco entendible, porqué (a los asesinos) no los han agarrado y metido a la cárcel”, indicó.

Necropsias

Según el atestado de la comisaría Vijus, familiares impidieron el trasladado de los cuerpos desde Pataz a morgue de Trujillo, por lo que no se les pudo practicar las necropsias de ley.

Alegaron falta de dinero al exigir la entrega inmediata de los cadáveres, sin necropsia, para llevarlos y darles sepultura.