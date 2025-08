“No somos colonia de nadie, el Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro”, expresó ayer la presidenta Dina Boluarte al asegurar que el país no permitirá la “intervención” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en asuntos peruanos.

Hace unos días, dicha corte pidió que se detenga el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo antes del año 2000.

Acusó a la Corte IDH de pretender suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de la Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra quienes “solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas”.

“Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos. Esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, enfatizó.

Piden que promulgue ley

“La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer”, comentó el ministro del Interior, Carlos Malaver.

Fernado Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, pidió a Boluarte que promulgue la ley. “Ahora que promulgue la ley de amnistía para militares y policías que derrotaron al terrorismo. Y que inicie los trámites para sacar al Perú de la Corte”, precisó.

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, afirmó que aún se hace un análisis técnico-jurídico para promulgar la norma en cuestión.