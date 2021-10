La vicepresidenta Dina Boluarte, encargada del Despacho Presidencial mientras Pedro Castillo participa en un Gabinete Binacional en Bolivia este sábado 30 de octubre, señaló que el congresista Guido Bellido, de Perú Libre, debe dejar de pensar en la “revancha” por ya no ocupar el cargo de primer ministro.

“Si se adelantan opiniones cuando no se está pensando en la estabilidad económica del país, somos irresponsables. Creo que el señor Guido Bellido tiene que pensar nuevamente en el país y no en esa revancha política que él ya no es premier”, señaló ante la prensa este sábado 30 de octubre.

El viernes, el legislador Guido Bellido, exprimer ministro antes de ser reemplazado por Mirtha Vásquez, consideró necesario cambiar al presidente del BCR, Julio Velarde, debido a que –según explicó- el tipo de cambio del dólar no ha continuado bajando.

“Parece interesante que tenga respaldo, pero había pronósticos de que el dólar iba a bajar a S/ 3.60 y ahora seguimos entre cuatro y un poco más [...] Creo que es necesario hacer los cambios. No podemos estar eternamente con un funcionario. Son temas de manejo económico y profesionales hay bastantes”, manifestó el congresista ante la prensa desde Trujillo.

Dina Boluarte sobre el Congreso

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social exhortó al Poder Legislativo que actúe con “madurez política” para trabajar juntos, tras considerar que no se han aprobado leyes resaltantes en lo que va del actual periodo parlamentario.

“El Poder Ejecutivo y Legislativo tenemos que trabajar de manera hermanada para poder generar leyes que favorezcan al Perú. Hasta ahorita el Congreso no ha sacado ninguna norma importante, trascendental para el beneficio del país. Que se aboquen a ello y nosotros, como Ejecutivo, nos abocamos a lo nuestro pero de manera seria, responsable pero sobre todo mirando al país y no mirando intereses personales o políticos”, comentó.

“Que se actúe con la madurez política que corresponda para poder hacer que el Gobierno del presidente Pedro Castillo pueda trabajar de manera democrática y con responsabilidad. Creo que también esa responsabilidad de Gobierno no solo atañe a la bancada de Perú libre sino también al resto de las bancadas”, concluyó Dina Boluarte.

