La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, señaló que la mejor manera de demostrar que se es inocente es presentándose a las citaciones de las autoridades.

Las declaraciones de Boluarte Zegarra se dieron en el marco de su visita a San Juan de Lurigancho para actividades propias de su sector.

“Yo siempre digo que la mejor manera de poder decir la verdad que nos asiste es dando la cara por eso con ustedes siempre he respondido, la mejor manera de decir que no se ha cometido delito es dando la cara”, dijo al ser consultada sobre la ausencia de la cuñada del presidente Pedro Castillo en su citación al Ministerio Público.

En otro momento, calificó de “especulaciones” las declaraciones dadas por Zamir Villaverde según las cuales habrían existido entregas de dinero al exministro Juan Silva con la finalidad de que él lo entregue a Pedro Castillo.

“El señor Villaverde viene diciendo especulaciones que tendrán que ser corroboradas dentro de la autonomía”, expresó.

Finalmente, al ser consultado sobre la denuncia por supuesto peculado de uso formulada contra su colega de Gabinete, José Gavidia, Boluarte pidió comprensión pues se trata de un tema familiar.

“El ministro ya dio explicaciones. Ser ministro no nos exime de ser humanos, creo que ha dicho que no tenía con quién dejar a sus hijas. Se tienen que evaluar, es un ministro que está trabajando muy bien. Tenemos que ver la profundidad del bosque y no el árbol”, dijo.