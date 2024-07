Congresistas expresaron su expectativa ante el Mensaje a la Nación que hoy, ante el Pleno del Congreso y transmitido en directo a todo el país, la presidenta Dina Boluarte leerá para hacer un balance de su gestión en el último año y proyectarse metas de cara al futuro.

MÁS INFORMACIÓN : Alberto Fujimori busca evadir juicios por crímenes que Chile autorizó sean juzgados en Perú

En el mensaje a la Nación de Boluarte no se espera grandes anuncios y menos que aclare graves denuncias de corrupción en su contra. Boluarte llegará al Congreso a las 10:55 a.m. y a las 11:10 a.m. comenzará su discurso que duraría dos horas, según trascendió. Presidenta Dina Boluarte hablará de lo hecho y qué viene.

MÁS INFORMACIÓN : Indulto a Alberto Fujimori podría anularse porque su candidatura confirma que tan enfermo no estaba

Se prevé incluso ataques de Boluarte a sus opositores y que ratifique que continuará en el poder hasta el 28 de julio de 2026, mientras en las calles un sector protesta contra su régimen en una jornada que se inició ayer sábado y continuará este lunes 29 de julio.





Oficialismo

“Espero un mensaje realista, un mensaje objetivo, un mensaje que le diga al país cómo estamos avanzando en la administración pública, en la gestión de los ministerios, el uso de los recursos públicos y qué nos espera en los próximos años”, recalcó el titular del Congreso, Eduardo Salhuana (APP).

“Esperamos anuncios (sobre) crecimiento, el desarrollo económico, las inversiones y la seguridad jurídica que le vamos a dar a los inversionistas”, demandó la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular).





¿Buenas noticias?

El legislador Wilson Soto (Acción Popular) reclamó “escuchar buenas noticias”, aunque alertó que “comparado con el mensaje a la Nación que dio el año pasado, casi el 80 % no se ha cumplido”.

En tanto, José Luna Gálvez (Podemos Perú) pidió “un discurso pragmático” y “esperanzador”.





Opositores

Alex Flores (Bancada Socialista) apuntó que “lo mejor” sería la renuncia de Boluarte, porque “su gobierno no tiene rumbo” y solo es “una marioneta”.

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) dijo Ejecutivo y Congreso, que cogobiernan, “buscarán reforzar la coalición autoritaria”.





TE PUEDE INTERESAR