El reconocido economista Hernando de Soto será el primer ministro del gobierno de José Balcázar y mañana martes será su juramentación y la de su gabinete.

En la víspera, el Ejecutivo reveló que Balcázar y De Soto -autor de los best seller “El otro Sendero” y “El misterio del capital”- se reunieron en Palacio de Gobierno para dialogar “sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional”.

Hernando de Soto trabajó con los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori.

Elecciones

“Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”, informó la Presidencia.

También confirmó que la juramentación de Hernando de Soto y sus ministros ante Balcázar será mañana.

Viajes

El flamante primer ministro viajaría, como parte de acciones simbólicas a futuro, rumbo a Estados Unidos y Canadá para reunirse con pueblos indígenas de ambos países norteamericanos.

“Como parte de acciones simbólicas futuras, está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y promover la unión del ‘cóndor y el águila’, así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas”, señaló también la Presidencia.

Balcázar designó a José Torrico Huerta como nuevo secretario general del Despacho Presidencial en lugar de Benito Villanueva.

Descoloca a derecha

José Balcázar “muestra reflejos políticos” al nombrar premier a Hernando de Soto y reunirse con Julio Velarde (BCR) y el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, lo que “descoloca a quienes querían hacer campaña acusando a su gobierno de extrema izquierda”, destacó el politólogo Fernando Tuesta.