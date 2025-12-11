Perú concretó con Corea del Sur un acuerdo marco para la adquisición, con transferencia tecnológica, de vehículos blindados de combate y tanques principales de batalla que reemplazarán a los T-55 rusos con más de medio siglo de servicio.

Tanques coreanos K2 Black Panther operan en la OTAN.

La empresa Hyundai Rotem y Perú firmaron el convenio para la adquisición, a partir del próximo año, de 141 vehículos blindados de combate a rueda (VCBR) 8×8 K808 White Tiger y de 54 tanques K2 Black Panther.

Gran operación

Se trata de la mayor exportación de vehículos de combate blindados surcoreanos a América Latina.

Corea del Sur es socio estratégico del Perú: construyen buques de guerra y planean submarinos.

Ayer llegaron a Pucallpa tres helicópteros UH-60 Black Hawk de un total de nueve donados por Estados Unidos al Perú.

Armas de Israel

Además, el Ejército adquirió lanzadores múltiples de cohetes PULS de la israelí Elbit Systems.

La primera entrega será de tres vehículos de lanzamiento múltiple, dos grúas de municionamiento, un vehículo de inteligencia y reconocimiento, y cuatro vehículos de reconocimiento y observación avanzada.

También llegará un sistema de comando y control C4I que integre a los 27 lanzadores Tipo 90B del Ejército Peruano con los nuevos sistemas de artillería, cuatro vehículos de comando de batería, tres vehículos de puesto de comando de agrupamiento de artillería, una estación meteorológica, un vehículo taller electromecánico, 90 cohetes con 50 kilómetros de alcance, tres misiles de 300 kilómetros de alcance y soporte logístico.

