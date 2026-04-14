El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, y a tres funcionarios de su entidad por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Se les atribuye responsabilidad penal, para ser investigados, por los problemas reportados el domingo 12 de abril que llevaron a demoras en la instalación de mesas de votación en varios distritos de Lima, algunas que incluso no pudieron funcionar por la falta de material electoral.

Para algunos, el objetivo es sacarlo del cargo para que no esté en la segunda vuelta que tiene a Keiko Fujimori postulando por cuarta vez a la Presidencia.

Denunciados

Junto a Piero Corvetto se denunció a los gerentes de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Onpe, Ricardo Saavedra Mavila; de Administración, Edward Alarcón González; y de Gestión Electoral, José Samamé Blas, quien ayer fue detenido por la Policía.

La denuncia penal del JNE incluye a Juan Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Galaga, encargada del transporte del material electoral que no llegó a su destino y dejó a miles de ciudadanos sin poder sufragar.

Delitos

En el marco de este caso, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía detuvo ayer en flagrancia a Samamé, a raíz de las presuntas irregularidades y retrasos críticos en la entrega de material de los comicios.

Se le imputa el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Samamé había renunciado minutos antes, en una carta en la que asumía la responsabilidad por las “fallas logísticas” y las demoras en la entrega de material electoral en locales de votación, principalmente en Lima Sur.

Galaga

La Onpe aceptó su renuncia ayer, en una resolución emitida tras la intervención del Ministerio Público, con apoyo policial, en la sede central del ente electoral, donde incautó documentos y recabó información sobre la contratación de la empresa Galaga para el traslado del material electoral a pesar de sus antecedentes por incumplimientos.

La empresa Galaga alegó que la demora en trasladar material electoral fue por “factores ajenos” a su responsabilidad.

Por si fuera poco, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició ayer una investigación preliminar contra Corvetto, a raíz de la omisión de entrega de material electoral en mesas de sufragio.

También solicitó a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto por la anterior JNJ, paso previo para destituirlo.

Cambiazo

El especialista en derecho electoral José Tello señaló que Corvetto podría renunciar a fin de evitar el trámite de la JNJ para sacarlo y explicó que el proceso de las Elecciones Generales 2026 puede seguir con normalidad, incluso en la segunda vuelta, sin un jefe de la Onpe.

Otro

“La Onpe va a funcionar con o sin Corvetto. No es que sea imposible (...). Es más, la Onpe ya ha experimentado situaciones como (...) en el momento de la complicación suscitada con la inscripción del partido Podemos Perú. Ahí justamente hubo una serie de cuestionamientos ya vinculados con el caso ‘Cuellos Blancos’. Ahí tuvimos un reemplazo del jefe de la Onpe por quien era en ese momento su gerente general”, declaró a RPP.

En esa línea misma, el expremier Luis Solari reclamó la renuncia de Corvetto.

Citados al Congreso

En tanto, para hoy martes a las 2 de la tarde, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Corvetto y al presidente del JNE, Roberto Burneo, para que informen sobre las irregularidades en el proceso de votación.

El JNE culpó a Corvetto de ocultar los problemas logísticos en los comicios y abordarlos tarde.

Piero Corvetto es sospechoso como presunto autor mediato y su futuro es incierto.

Ocho años de prisión podría cumplir Piero Corvetto si se le condena por los delitos denunciados por el JNE.