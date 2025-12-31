A través de una resolución que lleva la firma del presidente José Jerí, el Gobierno ordenó que la frase y logo para toda publicidad institucional en 2026 será “¡El Perú a toda máquina!”.

Al respeto, la Presidencia del Consejo de Ministros estableció una nueva política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo y dispuso que el uso del logo y la frase: “¡El Perú a toda máquina!” aparecerá en toda publicidad institucional informativa.

Asimismo, el eslogan deberá figurar en aquellas comunicaciones en que se informe a la población sobre los servicios que se le brinda.

Apoyo ministerial

El ministro de Salud, Luis Quiroz, descartó que el uso de la frase implique más gastos para el presupuesto público porque no se descarta papeles membretados con otra frase y “en la actualidad, todo es digital y todos los formatos y todo el sistema de gestión documentaria que en el Estado utilizamos es digital”.

Para el ministro de Cultura, Alfredo Luna, se “resume nuestra actitud de trabajo” porque todo el gabinete trabaja “a toda máquina”.

César Quispe, ministro de la Producción, reveló que el eslogan fue una decisión “consensuada” durante un “compartir” del gabinete.

Crítica

El experto en marketing político Miguel Antezana afirmó que el eslogan no representa una política de comunicación, banaliza la figura presidencial y, asociado a un fenómeno viral (Martín Palacios, imitador del presidente bailando al ritmo de “La Máquina”), resta solemnidad y convierte en meme al Ejecutivo.

“Es un eslogan para diferenciar a este producto que se llama José Jerí”, declaró a Canal N.

El especialista recalcó que un gobierno no requiere diferenciarse con lemas como si compitiera en una campaña electoral. “Esto viene del marketing electoral, donde hay competencia. Pero un gobierno no compite con nadie”, explicó.

Máquina

El imitador de José Jerí que se hizo viral bailando “La Máquina” se llama Martín Palacios, un creador de contenido peruano que se popularizó por su gran parecido físico y por participar en el videoclip de la canción junto a DJ Peligro.

La gente reclama al auténtico, José Jerí, que baile como su imitador y de momento no lo ha hecho, aunque la Inteligencia Artificial ha creado imágenes en que sí lo hace en el mundo de la virtualidad.