Este domingo durante el tercer y último debate electoral organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), siete agrupaciones políticas debatieron respecto a distintos proyectos de reforma política, el financiamiento de partidos y la mejora del sistema electoral.

Por Alianza para el Progreso, Omar Chehade, consideró que el “sistema unicameral ha fracasado” y asegúró que de llegar al Congreso su agrupación apostará por una “bicameralidad y por un senado que no genere más gastos al Estado”.

El exvicepresidente dijo que su partido apoya la renovación por tercios para que sea la ciudadanía la que evalúe el trabajo de los congresistas. También, refirió, están abiertos al debate para establecer precisiones sobre la cuestión de confianza.

Distinta postura tuvo José Alejandro Vega Antonio, candidato de Unión por el Perú (UPP), quien dijo creer que se deben hacer cambios en la Constitución como el retorno a la bicameralidad y la renovación por tercios de los parlamentarios.

"Nosotros como partido debemos tomar debida nota a temas como la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, porque los ciudadanos esperan que tomemos decisiones para enfrentar estos hechos", manifestó.

El referido candidato se mostró a favor de la restitución de la pena de muerte para los violadores de menores y los asesinos, porque es necesario "que los políticos enfrenten estos problemas para enfrentar el Bicentenario de la Independencia del Perú.

A su turno, Renán Espinoza, candidato de Somos Perú, cuestionó que se haya postergado la paridad de género en la representación política del país y precisó que su agrupación trabajará por la representatividad de la mujer. “Si no logramos representatividad no vamos a lograr un mejor país”, remarcó.

En esa línea, Rosa Bartra, quien postula por Solidaridad Nacional, aseveró que su agrupación cree " en la democracia participativa y plena" y se mostró a favor de “promover el voto indígena, el voto representativo de todos los peruanos, a eso apuntamos”.

“Apostamos a que los mejores sean aquellos que nos representen. Creemos en la capacidad de las mujeres, no en aplicar las leyes con suavidad para algunos y no con dureza para otros. No discriminemos a las mujeres y valoremoslas igual”, expresó.

Asimismo, Guillermo Ruiz, del partido Renacimiento Unido Nacional, propuso impulsar una representación de los peruanos residentes en el extranjero y aseveró que buscará que este grupo de ciudadanos pueda incorporarse a la actividad política nacional.

"El distrito electoral número 27 es necesario porque ademas permitirá que los representantes en el extranjero, tal como sucede en otros países, ayudarán, entre otras cosas, a que los productos nacionales tengan presencia internacional", declaró.

Por su parte, José Martín Olarte Panduro, candidato de Perú Nación, dijo que de llegar al Parlamento partido propondrá que se rebaje el sueldo de los legisladores; así como, el número de asesores que tiene cada despacho congresal. "Esto tiene que acabar”, enfatizó.

Finalmente, el candidato del Partido Aprista Peruano, Mauricio Mulder, manifestó que el Perú estaría mejor representado con un sistema bicameral y con un mayor número de representantes.

“Por ese motivo, hay una gran distancia entre el elector y el elegido. Tendría que existir un consenso de crear una cámara de diputados que represente a las regiones y un senado de distrito nacional único, representando al país de una manera unitaria", puntualizó.