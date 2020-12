La ex ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva descartó una posible candidatura suya en las Elecciones Generales del 2021, mucho menos que vaya a trabajar en equipos de campaña.

A través de Twitter, la extitular del MEF dijo estar “aburrida” de las constantes noticias falsas sobre una eventual postulación suya por el partido Somos Perú en los comicios del próximo año.

“No seré candidata ni trabajaré en equipos de campaña. Aburren con sus fakes news”, escribió Alva Luperdi en la red social.

No seré candidata ni trabajaré en equipos de campaña. Aburren con sus fakes news. ÒwÓ pic.twitter.com/5dnRwc2z29 — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) December 18, 2020

Como se recuerda, días atrás el expresidente Martín Vizcarra anunció que ha invitado a algunos de sus exministros de Estado a ser candidatos al Congreso de la República por Somos Perú.

En diálogo con RPP TV, señaló que se trata de personajes vinculados al cuidado del medio ambiente, infraestructura y seguridad ciudadana, aunque evitó dar nombres de los futuros postulantes.

“Estoy invitando a algunos exministros que han trabajado conmigo. Lo que pasa es que hay que hacer todo un procedimiento un poco engorroso para la inscripción y queremos no esperar el 22 de diciembre, que es la fecha límite, lo queremos hacer con días de anticipación”, expresó.

“Van en el tema de cuidado ambiental, desarrollo e infraestructura física y en el tema de seguridad ciudadana. En esos aspectos hemos convocado a ministros para que nos acompañen. Me hubiera gustado que me acompañen varios ministros con los cuales terminamos, pero [no se puede] por un problema de tiempo”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR