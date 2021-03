El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que utiliza mascarillas para “dar el ejemplo”, pero “que no debería de necesitar” debido a que ya generó anticuerpos contra el COVID-19 tras haber superado la enfermedad.

Cuestionó, en esa línea, que la prensa lo critique por no usar mascarilla y “no diga nada” de cuando el expresidente Martín Vizcarra realiza actividades de campaña “en cevicherías comiendo”.

“Yo uso mascarillas por dar ejemplo, pero realmente no debería de necesitar mascarilla, ahora me la he quitado, me la voy a volver a poner, porque si no toda la prensa ‘mermelera’ de Lima me persigue como loco, a mí nomás”, sostuvo en un evento en Lambayeque el pasado 4 de marzo.

“Pero el señor Vizcarra está en cevicherías comiendo sin mascarilla y nadie le dice nada, pero claro porque el otro está vacunado”, señaló.

En otro momento, López Aliaga cuestionó que el Gobierno siga implementando restricciones de movilidad porque “ya se murió medio país” producto de la COVID-19 y que si él y sus simpatizantes “están vivos” es “porque hemos generado defensas”.

“Ningún país recomienda la prisión domiciliaria, esta estupidez que hacen de cuarentena, ya se ha muerto medio Perú, estamos vivos acá porque hemos generado defensas para estar acá”, manifestó.

Rafael López Aliaga afirma que usa mascarillas para “dar el ejemplo”, pero “que no debería de necesitar”

TE PUEDE INTERESAR