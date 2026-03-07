Diversos partidos políticos vienen presentando propuestas vinculadas a la mujer con miras a las Elecciones Generales 2026; sin embargo, muchas de ellas ya han sido evaluadas previamente por el Congreso de la República.

Así lo señaló la abogada y especialista en gestión pública Jessica Cerna, quien sostuvo que algunos candidatos al Parlamento y a la Presidencia estarían apostando por iniciativas que no representan planteamientos nuevos ni suficientemente analizados.

Uno de los casos mencionados es el del candidato presidencial por Cooperación Popular, Yonhy Lescano, quien propone la creación de empleos para mujeres víctimas de violencia. Según la especialista, el Poder Legislativo ya abordó una iniciativa similar.

“La Comisión de Trabajo del Congreso, en el 2025, aprobó un dictamen que buscaba promover la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia en empresas privadas proveedoras del Estado, mediante incentivos orientados a fortalecer su autonomía económica y bienestar integral”, explicó.

Asimismo, Cerna indicó que existen propuestas —como las planteadas por Avanza País y el Apra, cuyos candidatos presidenciales son José Williams y Enrique Valderrama— que consideran la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Esta iniciativa ya fue presentada anteriormente en el Parlamento por la legisladora María Jauregui. Sin embargo, no logró el consenso necesario para concretarse”, precisó.

La especialista también señaló que el partido Un Camino Diferente, cuya candidata presidencial es Rosario Fernández, propone crear casas de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad. No obstante, recordó que actualmente existen los Hogares de Refugio Temporal (HRT), espacios seguros que brindan protección, albergue, alimentación y atención integral a mujeres y sus hijos en situaciones de riesgo severo por violencia familiar.

“Incluso, en el 2020 se presentó una iniciativa para expandir y fortalecer los Hogares de Refugio Temporal y los Centros de Emergencia Mujer. Tras su evaluación en el Pleno, el Ejecutivo formuló observaciones y finalmente el proyecto fue archivado. No veo una propuesta realmente nueva”, afirmó.

Luego, indicó que agrupaciones como Perú Primero —partido que lideraba Martín Vizcarra— han planteado iniciativas relacionadas con prevención y la implementación de fiscalías y juzgados especializados, temas que también han sido discutidos en más de una ocasión en el Congreso.

En otro momento, Cerna aseguró que, más que seguir anunciando propuestas que ya fueron debatidas, el reto está en analizar por qué no prosperaron o por qué no se implementaron adecuadamente estas iniciativas.

“El país no necesita más declaraciones simbólicas, sino propuestas con acciones y actividades concretas orientadas a resultados medibles”, dijo.

Asimismo, aseguró que la agenda de la mujer no requiere más promesas, sino continuidad en políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales y un compromiso real.