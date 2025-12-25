Treinta y seis organizaciones políticas, entre alianzas y partidos, solicitaron al Jurado Especial Electoral Lima Centro 1 la inscripción de sus fórmulas presidenciales y sus listas de candidatos para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino para participar en las Elecciones Generales del 2026.

Las solicitudes presentadas deben pasar por la verificación de las hojas de vida, planes de gobierno, cuotas electorales y que los candidatos no estén incursos en los impedimentos para postular, entre otros requisitos, para oficializar las inscripciones tras un período destinado a resolver tachas y exclusiones.

El 14 de marzo de 2026 se conocerá todas las listas inscritas de manera definitiva y recién entonces serán oficializadas.

Solicitaron sus inscripciones las listas de:

1- Fuerza Popular

Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi

Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde

Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales

2- Libertad Popular

Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa

Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido

Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar

3- Podemos Perú

Presidencia: José Luna Gálvez

Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez

Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea

4- Ahora Nación

Presidencia: Alfonso López Chau Nava

Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal

Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendia Mestoquiari

5- Unidad Nacional

Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León

Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri

Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores

6- Partido Patriótico del Perú

Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez

Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello

Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

7- Partido Demócrata Verde

Presidencia: Alex González Castillo

Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Sánchez Peralta

Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo

8- Un Camino Diferente

Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán

Primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán

Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

9- Renovación Popular

Presidencia: Rafael López Aliaga Cazorla

Primera vicepresidencia: Norma Yarrow Lumbreras

Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos Malpica

10- Partido del Buen Gobierno

Presidencia: Jorge Nieto Montesinos

Primera vicepresidencia: Susana Matute Charun

Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León

11- Alianza para el Progreso

Presidencia: César Acuña Peralta

Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas

Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

12- Partido Sí Creo

Presidencia: Carlos Espá y Garcés-Alvear

Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva

Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia

13- Partido País para Todos

Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza

Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes

Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco

14- Avanza País – Partido de Integración Social

Presidencia: José Williams Zapata

Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres Lores

Segunda vicepresidencia: Adriana Tudela Gutiérrez

15- Juntos por el Perú

Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino

Primera vicepresidencia Analí Márquez Huanca

Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio

16- Salvemos al Perú

Presidencia: Antonio Ortiz Villano

Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López

Segunda vicepresidencia: Giovanna Ángela Demurtas Moya

17- Alianza Electoral Venceremos

Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

Primera vicepresidencia Elena Carmen Rivera Huamán

Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

18- Partido Político Perú Acción

Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui

Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

19- Partido Político Integridad Democrática

Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa

Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda

Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

20- Partido Cívico Obras

Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma

Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco

21- Perú Moderno

Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza

Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta

Segunda vicepresidencia: Liz Veronica Quispe Santos

22- Partido Democrático Federal

Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández

Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta

Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

23- Partido Aprista Peruano

Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peña

Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña

Segunda vicepresidencia: Lucio Vásquez

24- Partido Político Cooperación Popular

Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta

Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui

Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

25- Partido Frente de la Esperanza 2021

Presidencia Luis Fernando Olivera Vega

Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay

Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

26- Partido Demócrata Unido Perú

Presidencia: Charlie Carrasco Salazar

Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy

Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin

27- Fuerza y Libertad

Presidencia: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo

Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López

Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Ore

28- Partido Democrático Somos Perú

Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer

Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte

29- Partido Político Perú Primero

Presidencia: Mario Enrique Vizcarra Cornejo

Primera vicepresidencia: Carlos Hernán Illanes Calderón

Segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza Díaz

30- Partido Político Nacional Perú Libre

Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas

Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani

Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López

31- Progresemos

Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco

Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillen Tuanama

Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina

32- Partido Morado

Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuen

Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo

Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis

33- Partido Político PRIN

Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga

Primera vicepresidencia Julio Alberto Vega Ybañez

Segunda vicepresidencia Mayra Lizeth Vargas Gil

34- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú

Presidencia: Napoleón Becerra García

Primera vicepresidencia: Wilson Clemente

Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla

35. Fe en el Perú

Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro

Primera vicepresidencia: Yessika Roxsana Aliaga Narváez

Segunda vicepresidencia: Shellah Belen Palacios Rodriguez

36. Primero La Gente

Presidencia: Marisol Pérez Tello

Primera vicepresidencia: Raúl Molina

Segunda vicepresidencia: Manuel Ato-Carrera

Tremenda cédula

En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) oficializó el diseño de la inmensa cédula de votación a usarse en los comicios del domingo 12 de abril para, en un mismo pliego, votar por la plancha presidencial y, con casillas de voto preferencial, para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Se elegirá a 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos, representativos de 27 distritos electorales.

La cédula tendrá 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, con la posibilidad de ampliar el largo hasta 44.00 centímetros, según el número de organizaciones políticas participantes.

En un solo acto público, por determinar, se sorteará la ubicación de los partidos en la cédula. De ser necesaria una segunda vuelta en la elección presidencial, un segundo sorteo se hará para las dos listas que compitan.