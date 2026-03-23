Expertos analizaron cómo se mueven los candidatos presidenciales en los sondeos, de cara a las elecciones del 12 de abril, de las que estamos a solo 20 días.

Cinco van adelante en la recta final de las elecciones y cualquiera de ellos, a decir de analistas, podrían ganar si se mantiene la tendencia actual.

Sin embargo, la última semana, sin duda, será la decisiva, según señala la tendencia de los últimos procesos electorales en el Perú.

Encuesta

Según la última encuesta nacional de Datum Internacional S.A., que publicó El Comercio, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene 11.9 % de intención de voto y Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) el 11.7 %.

Siguen Alfonso López-Chau (Ahora Nación) con 6.5 %, Carlos Álvarez (País para Todos) con 5.0 % y Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 4.6 %, quien ya superó a César Acuña y Wolfgang Grozo, estos últimos de caída en el sondeo.

Cinco

Para el politólogo Fernando Tuesta, “parece ser que la ineludible segunda vuelta será entre los cinco primeros (Fujimori, López-Aliaga, López-Chau, Álvarez y Nieto), que exprimirán al resto y pelearán el 35 % de indecisos”.

López-Aliaga y Fujimori, sin crecer, están en riesgo, mientras el quinto, Nieto, es quien más ha crecido, y “Acuña ha caído, pero mucho más (...) la sorpresa, Grozo”, dijo.

Nieto crece

El politólogo Gonzalo Banda refirió que “Nieto venía creciendo en IEP, pero este movimiento en Datum revela un salto en el momento decisivo en la campaña”, lo que más el estancamiento de López-Chau y lo poco que Sánchez crece, le da “bastante margen de maniobra”.

Acotó que los dos punteros se hallan meses estancados, que hay “bastante crecimiento” de algunos “a punta de caídas de otros” y que viene “un final bastante abierto”.