La congresista Lucinda Vásquez, a quien personal de su despacho preparaba alimentos en su casa y le cortaba las uñas de los pies en ambientes del Parlamento, en horario laboral, será investigada por la Comisión de Ética y podría ser sancionada hasta con 120 días de suspensión sin goce de haber.

Congresistas, como Fernando Rospigliosi, exigen severa sanción para Lucinda Vásquez.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elvis Vergara, anunció que pedirá formalmente, en sesión del lunes próximo, el inicio de una investigación contra la legisladora de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

Otro caso

La investigación por este último caso, revelado por Cuarto Poder, sería la segunda que Lucinda Vásquez, quien afronta otra por recortar sueldos a trabajadores de su despacho.

El informe de la Comisión de Ética, con recomendaciones de amonestar o de suspender hasta por 120 días, pasará al Pleno del Congreso para aprobar la sanción.

Repudiable

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó lo visto de “humillación para los trabajadores (al) ser empleados en ese tipo de menesteres que no son propios de su función”. “Es repudiable lo ocurrido (...) Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista después, naturalmente, de las investigaciones”, declaró a RPP.

Rechazo

En tanto, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) calificó los hechos de “indignantes y vergonzosos” y sostuvo que esos comportamientos son “una afrenta al Congreso y una burla al pueblo peruano”.

Es “lo más denigrante y ofensivo que hemos visto de esta clase política”, aseveró la congresista Flor Pablo (no agrupados). Carlos Anderson advirtió que quienes “humillan” a sus trabajadores “son siempre de izquierda”.

El laboralista Tino Vargas dijo que la congresista cometió peculado de uso y despedirían a los asesores que hacían de sirvientes.