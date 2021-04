Daniel Urresti se presentó con su esposa, Juanita Pastor, en la reciente edición del dominical “Día D” que conduce la periodista Mónica Delta. Su participación no pasó desapercibida cuando le preguntaron por la personalidad de su esposo y su fidelidad en el matrimonio.

“Es el hombre amoroso, cariñoso, el esposo que nunca me ha sacado la vuelta, al menos nunca me he enterado”, dijo, sorprendiendo a todos.

Delta no pudo contener la risa y agregó: “No diga eso, o sea lo primero sí, lo segundo no creo, ¿no, señor Urresti?”

Doña Juanita inmediatamente se corrigió y aseguró que pone las manos al fuego por el candidato presidencial: “yo pongo las manos al fuego por mi marido, el gran padre, amoroso, sencillo, humilde, solidario y abuelo ‘chocho’”.

Cuando le preguntaron si creía que Daniel Urresti estaba preparado para ser Presidente, comentó que sí.

“Por supuesto, es un señor general del glorioso Ejercito del Perú y está preparado para enfrentar cualquier tipo de guerra, está preparado para afrontar las situaciones difíciles como esta (la pandemia)”, sostuvo.

