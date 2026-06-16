De oficio, ante una presunta estafa de conocimiento público, la Fiscalía de la Nación debe investigar al candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, y a otros por promover una campaña de recaudación de dinero para financiar el pago de tasas para recursos electorales.

Así lo señaló el penalista Wilber Medina, al destacar que el Ministerio Público debe intervenir sin una denuncia previa, “de oficio, ya que es una estafa pública a vista y paciencia de todos”.

Wilber Medina ha sido abogado del expresidente suicida Alan García, del dos veces derrotado ex candidato presidencial Rafael López Aliaga y del frustrado candidato presidencial y conductor de televisión Phillip Butters.

Ve delito

En Willax TV, recordó que los plazos para presentar las impugnaciones ya habían expirado cuando se seguían solicitando aportes económicos de 1, 2 o 3 soles a los seguidores del sombrero.

“El tipo penal es estafa. ¿Qué dice el tipo penal? El que mediante ardid o engaño hace que alguien le genere alguna ganancia, es estafa, porque lo está estafando bajo el argumento de decir ‘1, 2 o 3 soles; necesito juntar 3 millones de soles para presentar las tasas de cara a las impugnaciones’”, refirió el abogado.

¡Es estafa!

Wilber Medina recalcó que “las impugnaciones ya se dieron” y “vencieron el miércoles (10 de junio)”, y “ya las rechazaron, pero ellos insisten. El señor (Ernesto) Zunini también está diciendo que vence (...) creo que por el sábado”.

“Eso es estafa. Seguir insistiendo con que yapeen 1, 2, 3 o más soles, bajo el argumento de que con eso se va a pagar la tasa, la Fiscalía debería actuar de inmediato porque es una estafa”, acotó.

Además, José Ñaupari, experto en temas electorales, señaló a radio Exitosa que Sánchez y Juntos por el Perú debe rendir cuentas por solicitar dinero para recursos.