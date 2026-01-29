Congresistas y especialistas advirtieron la necesidad de investigar cómo el presidente José Jerí registra un gran crecimiento de su patrimonio declarado que pasó de 83,394 soles en el año 2020 a 1′158,298 soles al cierre del 2025.Tales cifras, al descubierto por El Comercio y Willax, destapan un incremento patrimonial (bienes y dinero) de 1289% en cinco años.

El salto más significativo ocurrió entre 2021 y 2022, cuando sus activos pasaron de 97,012 soles a 891,862 soles en solo doce meses de gestión parlamentaria.

Presidente debe explicaciones al país al ser un nuevo rico.

Compras

En agosto de 2022, Jerí compró un dúplex con cochera y depósito en el distrito de Jesús María por 763,622 soles y justo un año después desembolsó 12,950 dólares para la compra de un terreno en la playa Lobos. En septiembre de 2024, compró por 210,000 soles un inmueble en Punta Hermosa.

En todos los casos hizo pagos al contado.

Durante 2023, Jerí asumió la presidencia de la Comisión de Presupuesto, la más peleada según la congresista Norma Yarrow, quien consideró necesario investigar a Jerí. Su colega Edward Málaga apuntó que existen denuncias de presuntos cobros para gestionar obras.

Grave

La congresista Ruth Jaime acotó que “no da” lo cobrado como legislador con tales compras.

“Ese es el nivel de congresistas que tenemos, por eso pretenden ir a la reelección”, recalcó el ingeniero Juan Sheput, candidato al Senado por País para Todos.

José Jerí juró que sus bienes se sustentan documentalmente y obedecen a actividades legales y a su patrimonio familiar.