El exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla advirtió la irresponsabilidad con el país del actual Congreso, que sigue aprobando leyes que crean un “forado fiscal” y generarán conflictos sociales.

Recalcó que algunas normas aprobadas por el Congreso, como las que elevan pensiones y fijan derechos adicionales para trabajadores CAS, podrían generar conflictividad social porque “muchas leyes se aprueban y no hay con qué financiarlas”.

Forado

Luis Miguel Castilla dijo que se incumple reglas fiscales.

Aseveró que las recientes leyes aprobadas por el Congreso le están generando “un forado” a la Caja Fiscal, de donde se tendrá que sacar fuertes sumas de dinero para financiarlas, lo que tendrá que afrontar el Gobierno a iniciarse el 28 de julio.

Próximo gobierno

“Le están dejando un margen estrecho al siguiente Gobierno y están desbocados”, declaró Luis Miguel Castilla a Canal N.

Se calcula en S/7000 millones de mayor gasto público con las leyes de aumento de pensiones a profesores jubilados, beneficios laborales adicionales a trabajadores CAS y cambios en pensiones de militares y policías.

El Congreso aprobó más de 100 leyes entre 2021 y 2026 que superan los S/35,000 millones en perjuicio del Tesoro Público.

Minería

Además, Luis Miguel Castilla precisó que los cambios aprobados a la Ley General de Minería, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, son un “petardo”.

“Vulnera la seguridad jurídica”, acotó respecto a los cambios que quiebran el régimen de concesiones mineras y se teme llevarán a la contracción de las inversiones y afectarán la cartera de proyectos mineros.