Fernando “Popy” Olivera dio unas polémicas declaraciones respecto al suicidio del expresidente Alan García.

El ex candidato presidencial fue entrevistado por Milagros Leiva en ATV Noticias, donde expresó sus dudas sobre la muerte del exlíder del Apra.

“Bueno, así dicen ¿no? Yo no he visto el cadáver, está incinerado, en fin”, expresó “Popy” Olivera, dejando muy sorprendida a la periodista.

“Hay un grueso sector de la población que tiene serias dudas”, agregó. En ese sentido, Milagros Leiva le nombró las fotos del cadáver y el video de Alan García.

“¿O sea crees en esa leyenda urbana de que Alan no está muerto?”, preguntó la periodista.

“Popy" Olivera insistió en que a él no le constaba que el expresidente esté muerto. ”Mira, yo no lo sé, yo no he estado ahí, no he escuchado balazos, no he visto nada más. Hay una versión oficial y por ahora es lo que cuenta", sostuvo.

El líder de “Frente Esperanza”, además, expresó sus esperanzas de que se conozca “la verdad” respecto a la muerte de Alan García y sobre los presuntos sobornos que habría recibido.

“La verdad algún día se sabrá, supongo. El tema es que hay una serie de dudas que nunca se han esclarecido (...) Debe haber toda la información posible, lo que yo digo es que hay que hacer el seguimiento de la ruta del dinero de la corrupción. Eso nos va a llevar a conocer toda la verdad”, manifestó.