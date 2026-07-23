A través de un oficio, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió al jefe de Estado, José Balcázar, que su mandato culmina el domingo 26 de julio de 2026 y le ordenó entregarle la banda presidencial un día después.

El documento señala que según “el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios”, que no menciona, el mandato presidencial de Balcázar concluirá el 26 de julio.

Asimismo, apunta que, para preservar la continuidad del orden constitucional y la institucionalidad democrática, Balcázar deberá presentarse el lunes 27 de julio de 2026, a las 9 de la mañana, ante Rospigliosi para entregarle la banda presidencial.

Discrepancia

Al discrepar con la “interpretación” de Rospigliosi, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde explicó que el mandato de Balcázar como parlamentario acaba el 26, pero el de presidente de la república acaba recién el 28.

En Canal N, recalcó que aceptar lo que dice Rospigliosi sería tener al país dos días sin presidente. Tras oírlo, Rospigliosi tuiteó, sin fundamentarlo, que “no habrá un vacío de poder”.

Sin base

En tanto, el constitucionalista Francisco Eguiguren advirtió que el Congreso no ha ofrecido una base legal o constitucional que sustente su posición, y que debe justificar quién asumirá las funciones presidenciales durante los días en que, según el oficio, el país estará sin mandatario en espera de que Keiko Fujimori jure el cargo.

El 28 de julio de 2021, Francisco Sagasti marcó un precedente al entregar la banda presidencial ese día, no el 26 como hoy piden.