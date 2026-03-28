“Si no tenemos el presupuesto necesario, iremos cerrando una por una las oficinas del Ministerio Público”, advirtió el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ante el presidente José Balcázar, presente en la ceremonia donde el magistrado asumió el cargo por los próximos tres años.

“Ante todas las autoridades, ante todos los presentes, solicitamos respetuosamente, y a riesgo de ser impertinentes, a nuestro señor presidente de la República acá presente, que atienda las demandas suplementarias que estamos presentando en estos últimos días para no desactivar muchas de las funciones que tenemos que cumplir obligatoriamente”, dijo dirigiéndose a Balcázar.

Gálvez afirmó que la “elevada función del Ministerio Público muchas veces es incomprendida” y recordó que “los sucesivos gobiernos nunca nos han proporcionado el presupuesto necesario para cumplir debidamente nuestra delicada función”.

Añadió que muchos fiscales renuncian debido a las situaciones económicas y laborales que atraviesan.

Golpe directo

Lo dicho por Gálvez fue una respuesta directa a Balcázar, quien días atrás prometió mayor presupuesto al Ministerio Público pero a cambio de resultados concretos.

“Vamos a darle el dinero mientras esté yo en el poder hasta julio para que funcione bien el Ministerio Público, pero con resultados concretos”, dijo el presidente en una entrevista radial.

“La gran mayoría de fiscales somos dignos que caminamos con la frente en alto”, afirmó Gálvez al asumir el cargo.