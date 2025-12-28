Con satisfacción, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que el 6 de enero, en la fiesta cristiana de Bajada de Reyes, oficializará la disolución de los equipos fiscales especiales, incluido el del caso “Lava Jato” de los magistrados Rafael Vela y José Pérez.

Se decir, se “tumbarán” a ambos fiscales durante la fiesta de Bajada de Reyes.

En declaraciones a Willax, precisó que la decisión se tomó el 19 de diciembre y que solo faltaría la resolución respectiva, que se emitirá el Día de Bajada de Reyes para que Vela y Pérez -quienes se le han enfrentado- dejen los equipos especiales.

¿Burla?

“Ya están disueltos, prácticamente. El viernes se ha tomado la decisión de disolver los equipos. La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, (a) todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo”, ironizó.

Los equipos especiales, como los dedicados a los casos “Lava Jato”, “Los Cuellos Blancos del Puerto” y “Eficcop”, ya “están disueltos prácticamente”, insistió.

Decisión

Una decisión de este tipo debe adoptarse de manera colectiva, por la Junta de Fiscales Supremos, y eliminarlos de forma inmediata podría afectar investigaciones y casos de alta relevancia, alertó el penalista César Nakazaki.

Para la congresista Margot Palacios, al desactivarse los equipos especiales se pretende “desmantelar a la justicia desde dentro”. Gálvez cometió delito de aprovechamiento indebido del cargo al separar a fiscales de “Los Cuellos Blancos” que lo investigaban, alertó Delia Espinoza.