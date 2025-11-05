La suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, se entregó la tarde de ayer a la justicia, poco después de conocerse por las redes sociales una orden para su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

“Madre”

La magistrada, a quien el conductor de TV Andrés Hurtado, “Chibolín”, llamaba “Madre”, se entregó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que despacha el juez Juan Checkley, para la audiencia de control de identidad, previa a su envío a un penal.

Al recibir un pedido de nulidad de la fiscal suprema Zoraida Ávalos contra el auto que liberó a Peralta hace menos de una semana, el citado magistrado ordenó que la procesada vuelva a cumplir la prisión preventiva que le había levantado el 27 de octubre.

Caso

Excarcelada del penal de Mujeres de Chorrillos, el 30 de octubre, la suspendida fiscal tuvo apenas seis días libre.

A Peralta se le procesa por abrir una investigación por lavado de activos contra los representantes de la empresa Paltarumi, a cambio de 100 mil dólares, según reveló el colaborador Iván Siucho.

Siucho le fue presentado por Andrés Hurtado para que la fiscal ayude (tráfico de influencias) a la recuperación de un cargamento incautado de 100 kilos de oro y perjudique a Paltarumi, competencia en el negocio.