“Los fiscales interinos no deben hacer cambios”, enfatizó el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde al comentar la remoción de magistrados en el Ministerio Público por disposición del encargado de la Fiscalía de la Nación, Tomás Gálvez.

Afirmó que la fiscal Delia Espinoza está bien sancionada porque ha hecho un trabajo desastroso y Gálvez solamente está para “cuidar el despacho”. Afirmó a OJO que Gálvez, con estos cambios está echando más leña al fuego en la “guerra” entre bandos que se disputan el Ministerio Público.

Añadió que “probablemente” estos cambios estén favoreciendo al gobierno o a ministros investigados, como Juan Santiváñez, de Justicia.

Los polémicos cambios

Ayer, Gálvez dispuso la remoción de fiscales cercanos a Espinoza, como Hernán Mendoza, quien investigaba a la presidenta Dina Boluarte por el caso “Rolex” y ordenó el allanamiento de su casa. Mendoza pasó al equipo que investiga el caso “Lava Jato”.

También removió a Luis Ballón, quien veía el caso denominado “Culebra”, vinculado a audios que involucran al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Otro que dejó su cargo es Walter Villanueva, fiscal que había solicitado la suspensión por 36 meses de Gálvez, cuando a este se le vinculó con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

También fue removido Marcial Páucar Chappa, quien veían denuncias constitucionales.

Gálvez había dicho que el Ministerio Público mantendría abiertas las investigaciones contra el ministro Juan José Santiváñez.