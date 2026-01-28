El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien hace cinco meses archivó la investigación por presunta violación que implicaba a José Jerí, lo interrogará este viernes, ahora por los nexos supuestamente ilícitos del presidente con cuestionados empresarios chinos.

Este viernes 30, José Jerí será visitado en la Casa de Pizarro.

En el marco de la investigación preliminar que se sigue al mandatario por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado, el interrogatorio será en Palacio de Gobierno, hacia donde acudirá Gálvez, junto a sus auxiliares, y lo recibirá Jerí con sus abogados.

Uno de sus defensores, Ricardo Caldas, confirmó ayer que el mandatario participará de la diligencia.

“La posición de mi cliente es la que ya ha manifestado públicamente. Él no ha cometido ningún delito y esclarecerá la información que se requiera esclarecer a fin de acreditar la veracidad de sus declaraciones”, enfatizó.

Diligencias

Como parte de las diligencias por el caso, la Fiscalía de la Nación también solicitó información a diversas entidades públicas sobre cualquier visita, vínculo o relación contractual de los empresarios chinos con el Estado peruano.

Además, esta semana, la Fiscalía también interrogará a c quienes se reunieron con el presidente: el primero en su chifa y su centro comercial Market Capon, y el segundo en Palacio de Gobierno.

Zhihua Yang hizo regalos a Jerí y Ji Wu Xiaodong iba a visitarlo, junto al primero, cuando debía cumplir arresto domiciliario.