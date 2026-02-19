Sin el blindaje que el Tribunal Constitucional nombrado por el actual Congreso otorgó a los presidentes desde Dina Boluarte, el vacado José Jerí se expone a una investigación severa en su contra, que se inició ayer con el allanamiento de oficinas de Palacio de Gobierno.

Fiscales, con apoyo policial, practicaron diligencia que se desarrolló con normalidad.

El fiscal adjunto supremo Ramón Flores y los fiscales José Fustamante y Ana Manrique ingresaron a la oficina de Asesoría Jurídica para recabar información sobre los contratos y las designaciones en el despacho presidencial en la gestión de Jerí.

Se investiga un presunto tráfico de influencias agravado por los casos de jóvenes que ingresaban a Palacio de Gobierno y tras largas visitas, algunas nocturnas y de madrugada, obtenían cargos y órdenes de servicio en el Estado con alta paga.

Van con todo

“Se pueden realizar allanamientos y pedir el impedimento de salida”, ahora que no es presidente, advirtió el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Contra Jerí también existe otra investigación por presunto patrocinio ilegal de empresarios chinos con quienes se reunió clandestinamente y encapuchado.

Gálvez anunció “otra estrategia de investigación”.

Facultades

El penalista César Nakazaki señaló que la Fiscalía tiene más facultades para investigar a Jerí con el levantamiento de los secretos bancario, tributario y de comunicaciones, y allanamientos e incautaciones sin autorización del Congreso.

Además, el congresista Segundo Montalvo pidió a Tomás Gálvez reactivar el caso por violación contra Jerí, al faltar actuarse pruebas.