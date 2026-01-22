La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarraz por presunta violencia contra la autoridad con agravante de ser funcionaria pública, en agravio de un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ahora, Kira Alcarraz responderá ante el Ministerio Público.

El hecho investigado ocurrió el 5 de enero durante una intervención del SAT a la camioneta de la congresista, cuando la legisladora no agrupada agredió al trabajador Juan de la Vía mientras este intentaba ejecutar una orden de captura contra su camioneta.

Hechos

Según el informe policial de la comisaría de San Juan de Miraflores, la parlamentaria habría propinado golpes en el rostro al trabajador, que le provocaron una leve tumefacción (lesión leve para el derecho), a la vez que le arrebató el celular con que la grababa y lo amenazó con que perdería su empleo.

La fiscal a cargo del caso, Patricia Benavides, dispuso un plazo de 60 días para las diligencias preliminares.

Diligencia

La investigación incluye también una diligencia de verificación en el lugar donde ocurrió la agresión para corroborar la información de la denuncia y los reportes policiales.

En su momento, Kira Alcarraz aseguró que “el SAT actuó de forma arbitraria, sin notificación ni debido procedimiento” al intervenirla.

Por los mismos hechos, la Comisión de Ética Parlamentaria realiza una indagación de oficio en el Congreso contra la legisladora.

De confirmarse la agresión, la pena por el delito con violencia contra la autoridad agravado va de 4 a 8 años de prisión.