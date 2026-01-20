Contra las cuerdas, al descubrirse sus contactos con controvertidos empresarios chinos, y ante las investigaciones que le abrieron el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí solicitó declarar ante las instituciones que lo citarán.

En Congreso buscan sacarlo y presidente ofrece cantar si lo citan a declarar. Crecen dudas sobre si José Jerí podrá llegar al 28 de julio.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, abrió ayer una investigación preliminar a Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

Gálvez citará en cualquier momento a Jerí y la Comisión de Fiscalización lo definiría mañana miércoles.

Casos

A la reunión con el empresario chino Zhihua Yang “Jhonny”, el 26 de diciembre en un chifa de San Borja, al que Jerí llegó encapuchado, se sumó la que tuvieron el 6 de enero último, cuando el presidente acudió al local Market Capon, en el Cercado de Lima, también propiedad del mismo asiático y que había sido clausurado por la Municipalidad de Lima.

¿Cita en Market Capon facilitó que luego se reabra el local clausurado? Las pesquisas deberían determinarlo.

¿Traficante?

A la investigación en torno al tenor de reuniones fuera de agenda, la Fiscalía sumará las tres visitas, en Palacio de Gobierno, de Ji Wu Xiaodong, empresario chino implicado con la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera.

A una reunión con Jerí en la Casa de Pizarro, Ji Wu Xiaodong acudió acompañado de Zhihua Yang.

Fuera

Unos parlamentarios reúnen firmas para vacarlo, pero también se hace para censurarlo junto a su mesa directiva, ya que Jerí es jefe de Estado en su calidad de titular del Congreso. Censurado, Jerí dejará de ser presidente y para ello basta mayoría simple, 66 votos, no los 87 para vacarlo, confirmó el jurista Alejandro Rospigliosi.

El parlamentario Edward Málaga impulsa la censura.

Fujimorismo con Jerí

“Quieren repetir la historia de (Francisco) Sagasti” al sacar a Jerí para encumbrar a alguien afín, aseguró anoche el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

La bancada de Renovación Popular demandó una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para que Jerí rinda cuentas y “tomar la decisión que corresponda”.

Jerí es “digno accesitario del Lagarto Martín Vizcarra”, dijo Juan Sheput y el congresista José Cueto le pidió “dar un paso al costado”.