Muerta en su departamento de Miraflores, donde vivía sola, se halló a la diplomática de carrera Ana Gervasi, exministra de Relaciones Exteriores del régimen de Dina Boluarte, de quien se convirtió en tenaz defensora ante los cuestionamientos que recibía en la comunidad internacional.

Ana Gervasi defendió de manera incondicional al Gobierno de Boluarte y decía que protestas contra ella, con decenas de muertes de civiles, eran organizadas por criminales.

Causó polémica cuando aceptó que no tenían pruebas de que criminales estaban detrás de las protestas sociales, pero que ellas se obtendrían. Diplomática de carrera sufrió golpe antes de su muerte.





Desapareció

La también exviceministra durante el gobierno de Pedro Castillo falleció en fecha por determinar, entre el miércoles 4 y el domingo 8 de setiembre, y el Ministerio Público ya investiga la causa de su deceso.

Según el parte de Serenazgo de Miraflores, la presidenta de la junta de propietarios del edificio en que vivía la excanciller informó que el último miércoles 4 de setiembre Gervasi sufrió una caída al bajar de un vehículo, en el inmueble del jirón Contraalmirante Villar, y que se lastimó una pierna e incluso sangró.





Herida y muerta

Un conserje le propuso llamar a una ambulancia para que reciba atención médica y la exministra se negó al afirmar que estaba bien.

Por sus propios medios, ella subió a su departamento y desde entonces nadie la volvió a ver hasta que el domingo, al declararse como desaparecida a pedido del canciller Elmer Schialer, la Policía entró a su departamento y la halló muerta.





Escena

El coronel PNP Ricardo Espinoza, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía, reveló que “lo que es en la escena, no se ha encontrado (señales) violencia”, aunque “en este estado no se puede establecer” la causa del deceso de la diplomática de 57 años de edad.

La necropsia en la Morgue Central de Lima dará luces sobre de qué falleció.





Vacaciones y deceso

Tras sus vacaciones en Lima, Gervasi debía regresar el domingo a Suiza, donde era representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en ese país. Por eso, al no tomar su vuelo, la Cancillería pretendió ubicarla y el mismo ministro de Relaciones Exteriores la buscó, ya que eran buenos amigos.





Defensora de Boluarte

La embajadora Ana Gervasi se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores entre el 10 de diciembre de 2022 y el 6 de noviembre de 2023, destacó Torre Tagle, al pedir “el más absoluto respeto a la privacidad de sus seres queridos”.

Gervasi aseguró que las protestas contra Dina Boluarte eran organizadas por grupos criminales y defendió a su gobierno.





Pruebas se esperan

En una entrevista con The New York Times, la entonces ministra de Exteriores, Ana Gervasi, dijo en febrero de 2023 que el Gobierno de Boluarte no contaba con pruebas que respalden dichos señalamientos. Comentó que los investigadores estaban trabajando en encontrarlas.

“Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, dijo Gervasi.

“Están siendo financiados, definitivamente por alguien”, dijo de los manifestantes, y añadió que los grupos criminales “son los que se benefician del caos que hay en el país”. Murió la semana que pasó y las pruebas nunca se presentaron.





