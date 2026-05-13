Una pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva contra del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, así como su inhabilitación, solicitó la Fiscalía en su acusación por el caso penal que se le sigue por el supuesto desvío de fondos de campaña de su partido.

Roberto Sánchez, inminente rival de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta, es acusado de la comisión de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones a raíz de informes financieros presentados por su partido.

Delitos

Ambos delitos se refieren a un mismo hecho: la presentación de informes financieros falsos.

Carlos García, abogado de Roberto Sánchez, rechazó la acusación y aseguró que a su patrocinado no le alcanza la responsabilidad por los informes financieros del partido, toda vez que fueron elaborados por el tesorero y que el hoy candidato presidencial tuvo que presentar ante la Onpe en su calidad de presidente de la agrupación.

Juicio e inhabilitación

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que, si concluye el juicio y se inhabilita a Roberto Sánchez, su postulación o eventual juramentación como jefe de Estado “podría tener problemas”.

Sin embargo, los tiempos no dan para condenarlo antes del 28 de julio porque la audiencia de control de acusación, previa a iniciar el juicio oral, será recién el próximo 27 de mayo.

Todo apunta a que Roberto Sánchez apunte en juicio a la prescripción o a que se trata de un tema administrativo del tesorero de JPP.