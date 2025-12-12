Un nuevo pedido de prisión pesa sobre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), esta vez de 8 años y medio por el delito de colusión, vinculado a la entrega en concesión de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte, conocido como caso IIRSA Norte.

La fiscal Diana Luz Canchihuamán presentó la acusación contra PPK en su calidad de ex ministro de Economía del ahora preso exgobernante Alejandro Toledo.

La misma pena ha pedido para José Ortiz, ex ministro de Transportes y Comunicaciones; y para Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico solicitó nueve años de prisión.

La acusación detalla que PPK, ahora de 87 años, aprovechó su condición de ministro y presidente del Consejo Directivo de ProInversión, entre 2004 y 2005, para realizar reuniones con Jorge Barata y favorecer a la constructora Odebrecht, que luego se integraría como la Concesionaria IIRSA Norte S.A.

El favorecimiento se materializó supuestamente a través de la adjudicación de la buena pro y el contrato de concesión en desmedro de los intereses del Estado peruano. Los hechos imputados datan del 30 de junio de 2005, cuando el exmandatario participó en una sesión del Consejo Directivo de ProInversión que ratificó el contrato de concesión suscrito con la empresa brasileña.

Sobre Kuczysnki ya pesa una acusación fiscal de 35 años de prisión solicitado por el fiscal José Domingo Pérez por el caso Westfield Capital.