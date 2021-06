El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, sostuvo que se deberán aceptar las decisiones que tome el Pleno sobre los pedidos de nulidad y apelaciones que ha presentado Fuerza Popular y que han alegado un supuesto “fraude en mesa” para eliminar la votación en diversas mesas de votación.

El magistrado dio esta declaración en la audiencia pública que se realizó esta mañana, en la que se evaluaron las primeras 10 apelaciones que presentó el partido Fuerza Popular en contra de las resoluciones que, en primera instancias, diversos jurados electorales especiales rechazaron sus recursos de nulidad.

“Seguramente he entendido mal pero lo que corresponderá hacer seguramente es aceptar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y no condicionarla a que sea la decisión que a mí me gusta”, señaló Salas Arenas.

Durante una de las intervenciones de los representantes de Fuerza Popular, el abogado Gino Romero aseguró que el partido fujimorista no dudará en acudir a “todos los tribunales” si es que consideran que sus pedidos de justicia no son atendidos.

“Esta defensa técnica está convencida que, en caso no se haga la justicia electoral que corresponde, iremos a todos los tribunales que por ley nos toca. Solo exigimos la verdad y justicia y esa es la responsabilidad de ustedes”, dijo el defensor de Fuerza Popular en este proceso de apelación para hacer valer sus pedidos de nulidad por presunto fraude.

“Me parece que oigo mal, seguramente he escuchado mal, porque esas me parecen que no son las reglas de la democracia”, añadió Salas Arenas durante su participación y antes de dar inicio a una ronda de preguntas del pleno del JNE a los abogados, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre.

Luego de escuchar, en una audiencia que duró aproximadamente tres horas, el presidente el JNE levantó la sesión y señaló que hoy miércoles, a las 3 p.m., la retomarán para deliberar dentro del pleno y en una audiencia trasmitida virtualmente las 10 apelaciones agendadas.

