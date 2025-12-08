Al cumplirse ayer tres años del frustrado golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reclamó que “hay que estar muy vigilantes porque lo volverán a intentar”.

El legislador de Fuerza Popular recalcó que en esa ocasión Castillo “intentó destruir la democracia y establecer en el Perú una dictadura como las que hoy en día asolan Venezuela o Cuba”.

Habla el fujimorista

“Fracasó porque el Congreso reaccionó inmediatamente y lo vacó, y porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (del Perú) no hicieron caso a las órdenes que dio este golpista para capturar y destruir las instituciones en el Perú”, aseveró.

Rospigliosi remarcó que la lección que debemos aprender es que no se debe confiar en personas que, como Castillo, “pretenden utilizar la democracia para destruirla” y “llegar al poder mediante las elecciones para luego socavar el régimen democrático, corromper las instituciones y luego destruirlas”.

Volverán a intentarlo

“Hay que estar muy vigilantes porque lo volverán a intentar. Los peruanos no debemos permitirlo”, enfatizó el fujimorista.

El 7 de diciembre de 2022, mediante un mensaje a la Nación transmitido en cadena nacional, Castillo -acorralado porque el Congreso iba a aprobar su vacancia horas después- anunció la disolución del Parlamento y otras medidas fuera del orden constitucional.

Pedro Castillo y su expremier asilada Betssy Chávez fueron condenados por el presunto golpe de Estado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.