En la línea de su partido, Fuerza Popular, que defiende la permanencia de José Jerí en el poder, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que la salida del jefe de Estado solo debe ser por vacancia, no por una censura, y se negó a tramitar una sesión del Pleno para debatir el tema.

Sostuvo que el mecanismo constitucional que correspondería no es la censura, sino la vacancia presidencial, y señaló como respaldo a los constitucionalistas Natale Amprimo, Ernesto Blume, Domingo García Belaúnde, Enrique Ghersi, Wilber Medina, Aníbal Quiroga y Óscar Urviola.

Altercado

A ello se sumó un altercado con el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), promotor de la vacancia de Jerí, quien “correteó” a Rospigliosi por el Congreso para que convoque a la Junta de Portavoces y que esta disponga una sesión extraordinaria del Pleno que discuta la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

Duro

“Perú Libre ha pedido una sesión virtual para la Junta de Portavoces. Un acta virtual; nada más, presidente”, insistió Montalvo. Rospigliosi respondió: “No va a haber Junta de Portavoces hasta el 1 de marzo”. Y se fue.

Fernando Rospigliosi rechaza la vacancia de José Jerí.

Despacho

Rospigliosi también defendió la permanencia del despacho congresal de Jerí, con empleados que cuestan decenas de miles de soles al Estado. Dijo que el cargo parlamentario es “irrenunciable” y el mandatario mantiene su despacho mientras ejerce como jefe de Estado.

Por sus reuniones con José Jerí, los chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong irán hoy a la Comisión de Fiscalización del Congreso.