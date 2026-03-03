Con el voto de confianza que estaría garantizado, el gabinete ministerial de la premier Denisse Miralles acudirá el próximo miércoles 18 de marzo al Congreso para exponer la política general del gobierno y solicitar la investidura que necesita para ejercer sus funciones.

Tras reunirse con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la primera ministra confirmó que se coordinó la fecha.

Reveló que a Rospigliosi se reiteró el compromiso del Ejecutivo para concentrarse en sus prioridades, que son la atención de la emergencia por las lluvias, potenciar la lucha contra la delincuencia y asegurar un proceso electoral ordenado y transparente.

Reuniones

En los próximos días, refirió, se reunirá con líderes políticos del país, a través de las bancadas del Congreso, para generar una agenda de trabajo conjunta y compartir el trabajo del Gobierno en temas que son prioridad, como la lucha contra la inseguridad y el fenómeno de El Niño.

“Debido a las últimas crisis registradas en el país, es necesario actuar con sensatez y tranquilidad para mantener la estabilidad”, indicó Rospigliosi, al trascender que el fujimorismo dará la investidura al gabinete Miralles.

Otros

El congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú) confirmó que su bancada otorgará el voto de confianza. Si ello se suma al respaldo de APP y de Fuerza Popular, que atraería a bancadas afines, todo apunta a que se conseguirá la confianza.

Renovación Popular, en campaña electoral, anunció que no apoyará la investidura. Somos Perú tampoco la daría.