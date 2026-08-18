El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, envió ayer un oficio en que solicitó al titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que convoque a una sesión plenaria para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas de su gestión.

El diputado Edwin Espinoza (PBG) anunció horas antes del oficio la presencia del gabinete en el pleno de este jueves 20 de agosto.

En el documento, planteó que el pleno sea este jueves 20 de agosto, desde las 10 de la mañana, que son la fecha y la hora acordadas entre el Consejo de Ministros y Reto, y que se respetarán.

Galarreta señaló que el objetivo es “exponer y debatir”, se dice, “en beneficio del país”, la política general del Gobierno y las “principales medidas que orientarán la gestión” del Ejecutivo.

¿Interpelación?

“El Gobierno y el Congreso se verán las caras este jueves” y “será casi una interpelación”, advirtió el analista político Juan de la Puente.

Con el nuevo régimen bicameral en el Congreso, la presentación de la política general del Gobierno se realiza únicamente ante Cámara de Diputados y no está sujeta a un voto de confianza inmediato, o de investidura, como en el anterior Parlamento unicameral y a la luz de la Constitución.

Trascendió que la presentación, que la Constitución exige dentro de los 30 días posteriores a la conformación del gabinete, servirá para que el Ejecutivo revele, ante el Congreso y el país, algunos temas incluidos en el pedido de facultades legislativas que se concretará en los próximos días.