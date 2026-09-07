El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Arriola Delgado, anunció anoche que en los próximos días será relevado en el cargo por el teniente general PNP Fredy López Mendoza.

Óscar Arriola asumió el puesto de comandante general el 30 de septiembre de 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte.

“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la Policía Nacional con el teniente general Fredy López Mendoza. Decisión que obedece a la motivación antes dispuesta, solamente tengo palabras de agradecimiento”, recalcó en Palacio de Gobierno.

Se va y limpia

Acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y del titular del Interior, César Astudillo, el mando policial saliente destacó su carrera y agradeció a cuatro jefes de Estado por su confianza.

“Me voy con la conciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto como desde que salí de mi querido Chiclayo. Muchas gracias por la oportunidad a la presidenta Keiko Fujimori, también a la presidenta (Dina) Boluarte, al presidente (José) Jerí y al presidente (José María) Balcázar por supuesto”, expresó.

Pedido

La salida de Arriola se da por su pedido de pasar al retiro, ya que la Ley 31570 así lo exige si no cometió una falta.

Ello se da en medio de la incontrolable ola delictiva y pedidos para que deje el cargo por su incapacidad para enfrentar a la criminalidad.

Trascendió que se prevé una ceremonia en que Arriola, a quien agradecerán por sus servicios, transferirá el comando policial al teniente general Fredy López.

Habla Galarreta

“Queremos nosotros también señalar, a nombre del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, que el general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, justamente nos ha anunciado que va a presentar su solicitud de pase al retiro. Y creo que es importante considerar que en la coyuntura nacional y en el espacio que se está dando esta presentación debe ser entendido como un gesto de un peruano comprometido con su país”, manifestó el premier Luis Galarreta.

Citados

Por otro lado, la Comisión de Defensa del Senado citó para hoy lunes a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, a fin de que expliquen, por separado, las acciones de sus sectores para combatir a la inseguridad ciudadana en el país.

Belaunde está citado para las 2 de la tarde y Astudillo para las 4 de la tarde, y se indica en el oficio de invitación que deberán brindar el diagnóstico y la proyección del trabajo en sus respectivas carteras ministeriales, así como otros temas vinculados a sus sectores.