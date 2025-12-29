La asignación de cargos de oficiales generales de armas y de servicios de la Policía Nacional del Perú para el 2026, aprobada por el presidente José Jerí, incluye una larga lista de reasignaciones, entre ellas la del general PNP Víctor Revoredo Farfán, quien pasará a ser nuevo jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

La Resolución Suprema 438-2025-IN lo reasigna desde la jefatura de la recién creada División de Investigación de Extorsiones (Divinext), que dejará para asumir su nuevo cargo el 1 de enero próximo.

Funciones

La Dirincri investiga y combate la delincuencia a nivel nacional, especializándose en delitos graves como crimen organizado, robo, homicidio, crímenes de alta tecnología y delitos contra la libertad sexual, a través de inteligencia operativa, contrainteligencia y operativos, en busca de la paz social y la seguridad ciudadana.

Ascendido el 17 de diciembre de 2025 por “acción distinguida”, el general PNP Víctor Revoredo fue antes jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y lideró la Brigada Especial contra la Criminalidad en Trujillo (La Libertad), donde enfrentó a la organización criminal “Los Pulpos”.

Franco Moreno

Además del general PNP Víctor Revoredo, su compañero de promoción, el general PNP Franco Moreno Panta, pasa de dirigir la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones a jefe de la Región Policial La Libertad, a fin de combatir la criminalidad en la referida zona.

Revoredo y Farfán, cada uno en sus ámbitos, enfrentarán a la delincuencia de alta peligrosidad.