George Forsyth, exalcalde de La Victoria, se reunió este sábado con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y tras ello, aseguró que el profesor no sería comunista.

Según el excandidato a la presidencia de la República, tras conversar con Castillo, este le aseguró no tener ningún vínculo con el comunismo.

”En las conversaciones que he tenido con el señor Castillo es donde me vuelve a comentar y me asegura que él no es comunista ni va a expropiar. No tengamos ese temor. Es un mensaje que yo, como muchos peruanos, queremos escuchar, que él tiene ese compromiso. Han creado esa figura, que no es verdad; él no es comunista ni va a expropiar”, Goerge Forsyth a la prensa.

De acuerdo al exalcalde de La Victoria, Pedro Castillo no tendría algún interés y que para él, el profesor ya sería el virtual presidente de la República, por el resultado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, invocó a que el Jurado Nacional de Elecciones actuar con celeridad y de resultado oficial de las elecciones para evitar que continúa la división en el país. También pidió respetar el resultado final.

