El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se infiltró entre los comerciantes ambulantes que llegaron a vender su mercadería al barrio El Porvenir.

“El Porvenir es uno de los barrios más contagiados de todo el Perú, está siendo intervenido por el Ministerio de Defensa, el Minsa, la Municipalidad”, dijo el alcalde, quien había ocultado su rostro para evitar ser reconocido.

“Acá es donde se ha posicionado todo el comercio ambulatorio, que tengan muy claro que este comercio, todos los que están acá, los que han venido a comprar automáticamente se van a llevar el COVID”.

El burgomaestre mostró las condiciones en que cientos de comerciantes intentan trabajar: “No voy a tener la cámara arriba porque me van a reconocer. Van a ver constantemente personas con la mascarilla abajo, es la realidad actual”.

En ese sentido, George Forsyth aseguró que la cuarentena ya no era respetada porque los ciudadanos necesitan trabajar: “La producción nacional sin funcionar, tenemos que buscar una solución inmediata a esto, este es el motivo por el cual no estamos avanzando. La gente necesita trabajar, esto ya es una realidad, no hay cuarentena, necesitan trabajar, la gente se está muriendo de hambre, por eso han tomado las calles”.

A raíz de esta situación, Forsyth pidió que Gamarra abra sus puertas al público: “Mejor una realidad ordenada, donde pueda haber algún tipo de control, no hay control alguno acá (...) Espero que esto sirva par que puedan ver lo que está pasando en la calle, que podamos abrir las tiendas de una vez".

George Forsyth también pidió a los funcionarios públicos que recorran las calles. “Detrás de un escritorio no se ve la realidad, hay que venir a la calle y ver los problemas de forma personal”.

