A pocos días de disponer 50 cuestionados ascensos, el Gobierno del presidente José Jerí dio este domingo de baja, por causal de renovación de cuadros, a cuatro tenientes generales, 21 generales y 81 oficiales superiores (coroneles, comandantes y mayores) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Todo con el aval del ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

¡Fuera!

Se van a su casa, “invitados al retiro” por decisión política, los tenientes generales PNP Johnny Véliz, Carlos Céspedes, Luis Gamarra y Zenón Loayza.

También se van al retiro los generales PNP Enrique Felipe, Luis Lira, Aldo Ávila, Milton Cabrera, Juan Delgado, William Espinoza, Javier Gonzales, Guillermo Llerena, Carlos Mori, Juan Mundaca, Nilton Santos y Pedro Ortiz.

Siguen en la misma lista Jorge Quiroz, Óscar Rodríguez, Carlos Romero, Raúl Silva, Roger Zelada, Marcos Lara, Luis Lazo, Danilo Vera y Maribel Acosta, la primera mujer que juró como magistrada suprema del Fuero Militar Policial.

Justificación

La Policía informó que el pase a la situación de retiro de los 25 oficiales generales y de los restantes 81 oficiales superiores “responde a un proceso regular, anual y estrictamente conforme a lo establecido en la ley, descartando que se trate de una medida de carácter sancionador”.

Los retiros de oficiales generales (tenientes generales y generales) fueron 20 el 2021, 4 el 2022, 20 el 2023, 22 el 2024 y 25 este 2025, año en que se da la mayor purga de tales mandos en la Policía.

Sacaron a Luis Lira, quien dirigió la investigación a Óscar Acuña, hermano del candidato presidencial de APP, César Acuña.