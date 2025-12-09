El presidente José Jerí aseguró que no le es importante otorgar o no el salvoconducto para que la asilada Betssy Chávez pueda viajar a México y que ello podría quedar en manos del próximo gobierno, con lo que todo indica que la expremier podría seguir encerrada durante meses en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

Policías fuera de la sede diplomática “prestan seguridad”, aunque más bien buscan evitar que Betssy Chávez salga, porque de hacerlo sería detenida por la Policía que vigila.

Entrevistado en el programa Siempre a las 8 del diario El Comercio, Jerí consideró que no es relevante para su Gobierno otorgar el salvoconducto.

“Puede que sí, puede que no (que se resuelva con el próximo gobierno), las próximas semanas finalmente son claves. No es nuestra agenda principal. (Betssy Chávez no me quita el sueño), tal cual. Es una situación que se ha presentado, el hecho de que la señora vaya a un país o no con salvoconducto no me reduce la criminalidad en el país”, aseveró.

Retrocede

Explicó cómo, a sugerencia del canciller Hugo de Zela, dio marcha atrás en su disposición para que la Policía ingrese a la sede diplomática mexicana para sacar detenida a Chávez y llevarla presa, tal como manifestó semanas atrás.

“No era pertinente y había que cuidar también nuestra imagen internacional, más allá que el frente interno que motivaría tomar una decisión o una acción política está también el cómo nos vemos en el contexto internacional, que es lo que también tenemos que cautelar”, sostuvo.

Se queda

El canciller Hugo de Zela aseguró que seguirá la protección policial a embajada de México pese a la ruptura diplomática.

Además, advirtió que su gobierno no entregará salvoconductos a asilados que, como Betssy Chávez, considere no merecen ese derecho.

“Por lo menos mientras esté este Gobierno, la cosa no va a ser tan fácil. Si se meten, tendrán que quedarse en la embajada”, declaró a Cuarto Poder.