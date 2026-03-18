Con cinco cambios y el paso de un ministro al puesto de presidente del Consejo de Ministros, el presidente José Balcázar reestructuró al gabinete ministerial tras la salida de la premier Denisse Miralles, obligada por el Congreso a irse porque hoy le iba a negar el voto de confianza que exige su cargo.

Veintiún días tuvo Denisse Miralles como premier y empresarios, así como algunos políticos, lamentaron su salida tan cerca de las elecciones generales.

Todos los ministros renunciaron siguiendo a Miralles, en momento que analistas políticos culpan de la crisis ministerial, por negarse a dar la confianza al gabinete de Miralles, al “Pacto del Congreso” que integran de facto Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País.

El nuevo gabinete ministerial tiene 30 días para ir al Congreso por su investidura. Pedirá fecha para luego de los comicios del 12 de abril.

Nuevo premier

Tras dejar de ser ministro de Defensa, el general de División EP (r) Luis Arroyo Sánchez juró como nuevo premier y aseguró que su gabinete es un “equipo sólido” y listo para asumir retos clave. Prometió estabilidad, una “transición democrática, ordenada y segura” al nuevo gobierno y medidas urgentes ante el fenómeno de El Niño y la crisis energética.

“El Perú necesita estabilidad y unidad de sus representantes”, enfatizó.

Nuevos

Carlos Díaz Dañino es el nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Arroyo, el nuevo premier; mientras Rodolfo Acuña Namihas llega como ministro de Economía y Finanzas en lugar de Gerardo López.

Además, José Zapata Morante es el nuevo titular del Ministerio del Interior, en reemplazo de Hugo Begazo; y María Cuadros Espinoza juró como ministra de Educación, en lugar del saliente Erfurt Castillo.

Como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se tomó juramento a Edith Pariona Valer, en reemplazo de Hary Yzarra.

Ratificados

Además, se ratificó en sus cargos a 12 ministros, quienes seguirán en los portafolios bajo su gestión.

Los ministros ratificados son los de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; de Salud, Juan Velasco; de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández; y de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

También se quedan los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez; de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza; de Producción, César Quispe; y de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

Igual, se mantienen, los ministros de Transportes y Comunicaciones, Aldo Pietro; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes; de Ambiente, Nelly Paredes; de Cultura, Fátima Altabás; y Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez.